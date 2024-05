2. Liga, Osnabrück - Schalke: Spiel ohne Fans

Die Ränge im Millerntor-Stadion bleiben am Dienstagabend leer.

Trainer Karel Geraerts vom FC Schalke 04 hat wenig Verständnis dafür, dass das Zweitliga-Spiel zwischen dem VfL Osnabrück und seinem Team an diesem Dienstag (18:30 Uhr) in Hamburg ohne Zuschauer nachgeholt wird.

Es ist speziell und erinnert an die Corona-Zeit. Es ist für mich schwer zu verstehen, dass wir das nicht anders organisieren können.

Wegen einer morschen Dachkonstruktion und daraus resultierenden Sicherheitsbedenken hatte die Stadt Osnabrück in der vergangenen Woche das Stadion an der Bremer Brücke gesperrt. Begleitet von einem heftigen Streit zwischen beiden Klubs wurde die Partie daraufhin am Hamburger Millerntor als Geisterspiel neu angesetzt.