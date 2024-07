Handball: Andreas Wolff kehrt zum THW Kiel zurück

Andreas Wolff hat zwischen 2016 und 2019 mit dem THW Kiel zwei Mal den DHB-Pokal geholt. Jetzt kehrt er zurück an die Förde. Quelle: Imago

Der THW Kiel hat die Rückkehr von Torwart Andreas Wolff perfekt gemacht. Der 33-Jährige wechselt von Industria Kielce zurück an die Förde und erhält einen Vertrag bis Sommer 2028 bei den Zebras. Das teilte der Rekordmeister am Donnerstag mit. Ex-Europameister Wolff hatte bereits von 2016 bis 2019 in Kiel im Tor gestanden.

"Ich freue mich riesig über meine Rückkehr nach Kiel. Ich kenne die Stadt, den Verein, einen Großteil der Mannschaft und die besonderen Fans. Das wird mir den Neu-Start erleichtern", sagte Wolff.

Alle, die sich unglaublich darum bemüht haben, mir diese Rückkehr zu ermöglichen, haben mir das Gefühl gegeben, das Richtige zu tun. Andreas Wolff

Wolffs Wechsel kein einfaches Unterfangen

Über die Wolff-Rückkehr war schon länger spekuliert worden. Als der NDR den Transfer in der vergangenen Woche schon als fixiert vermeldet hatte, bezeichnete THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi die Nachricht als eine "aktuelle Falschmeldung".

Jetzt sagte der 45-jährige Österreicher, dass es "kein einfaches Unterfangen" gewesen sei, den Wechsel unter Dach und Fach zu bringen: "Jeder in der Handball-Welt weiß, welche Qualitäten Andreas hat."

Wolff: Mit den Besten messen

Nach Olympia in Paris will Wolff dann mit den Kielern weitere Titel gewinnen. "Hier ist meine Heimat, und ich möchte mir sportlich Woche für Woche den Wettkampf mit den besten Teams der Welt liefern", sagte er.

"Ich liebe den Druck, den du beim THW Kiel und in der stärksten Liga der Welt hast. Das Messen mit den Besten in wirklich jedem Spiel wird mich noch stärker machen."

Kiel letzte Bundesliga-Saison nur Vierter

Bei den Kielern, die in der vergangenen Saison den für sie enttäuschenden vierten Platz in der Bundesliga belegt hatten, stehen in dem Tschechen Tomas Mrkva und dem Franzosen Samir Bellahcene aktuell zwei weitere Torhüter unter Vertrag.

Zur Spielzeit 2025/26 wechselt zudem der spanische Nationalkeeper Gonzalo Perez de Vargas vom FC Barcelona zum THW.