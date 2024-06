Olympisches Handballturnier: Gislason nominiert DHB-Kader

Bundestrainer Alfred Gislason hat den Kader der deutschen Handball-Nationaslmannschaft für die Olympischen Spiele in Paris bekanntgegeben.

Einige Härtefälle müssen zu Hause bleiben

"Es waren schwierige Entscheidungen zu treffen, aber das spricht letztlich auch für die Qualität und die daraus resultierende Konkurrenz. Die jetzt eingeladenen Spieler befinden sich sicher in einer Pole-Position, um in Paris dabei zu sein", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer über die Zusammensetzung des Kaders.

