Kein EM-Coup gegen Dänemark: Handballerinnen verlieren

Die deutschen Handball-Frauen haben das zweite Hauptrundenspiel der EM gegen Dänemark 22:30 (13:15) verloren. Damit rückt das Halbfinale in weite Ferne.

Gut gekämpft, lange gehofft und am Ende doch klar verloren: Trotz eines beherzten Auftritts haben die deutschen Handballerinnen den erhofften Coup bei der Handball-EM gegen Titelanwärter Dänemark verpasst. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch unterlag dem Olympia-Dritten im zweiten Hauptrundenspiel mit 22:30 (13:15) und hat mit nunmehr 2:4 Punkten keine realistische Chance mehr auf den Einzug ins Halbfinale.

Kreisläuferin Lisa Antl beste deutsche Werferin

Vor 4.025 Zuschauern in Wien war Kreisläuferin Lisa Antl mit vier Toren beste deutsche Werferin. Nächster Gegner der DHB-Auswahl, die den Favoriten nur 40 Minuten fordern konnte und in der Schlussphase einbrach, ist am Montag Olympiasieger Norwegen. Zum Abschluss der zweiten Turnierphase kommt es zum Duell mit Slowenien.