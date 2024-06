Handball - Frauen: Bietigheim im Champions-League-Finale

Bietigheim im Finale gegen Györi

Trotz einiger anfänglicher Nervosität im Angriff war der große Außenseiter schon in der ersten Hälfte auf Augenhöhe. Das lag vor allem an Torfrau Moreschi, die bis zum Seitenwechsel acht Würfe abgewehrt hatte, aber auch die Abwehr stand sehr gut.

Im Endspiel will Bietigheim am Sonntag gegen Györi ETO KC aus Ungarn seine Premiere bei einem Final Four der Königsklasse krönen. Die Ungarinnen setzten sich beim Finalturnier in Budapest am Samstagnachmittag mit 24:23 (13:9) gegen den dänischen Klub Team Esbjerg durch. Bevor der Sieger des diesjährigen Wettbewerbs ermittelt wird, spielen Metz und Esbjerg im "kleinen Finale" den Drittplatzierten aus.