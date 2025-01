Handball-WM: Dänemark demontiert deutsches Team

"Das fühlt sich nicht gut an", meinte Kapitän Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), während die 15.000 überwiegend dänischen Fans in der Jyske Bank Boxen noch feierten.

Es wurde der erwartet harte Auftakt in die WM-Hauptrunde für das DHB-Team. Die deutsche Mannschaft unterliegt Titelverteidiger Dänemark mit 30:40.

Den Titelverteidiger könne man nur mit überragenden Keepern und einer starken Abwehr in Nöte stürzen, und das habe sein Team nun einmal nicht vermocht. "Wir haben ihnen in der Abwehr den roten Teppich ausgerollt", brachte es Marko Grgic (Eisenach) auf den Punkt.

Den Teppich ausgerollt

Tatsächlich war diese Niederlage gegen den Topfavoriten einkalkuliert. Ungeachtet dessen reicht der deutschen Auswahl schließlich ein Sieg im zweiten Hauptrundenspiel am Donnerstag gegen Italien (18.30 Uhr, live im ZDF), um das Viertelfinalticket für Oslo fest zu buchen. Bei dann 6:2-Punkten wäre das letzte Hauptrundenspiel am Samstag gegen Tunesien nicht mehr von Bedeutung.

Italien sorgt auch in der Hauptrunde für Furore. Nach dem 25:18 gegen Tschechien hat das Team beste Chancen, sich hinter den Top-Teams einzureihen.

Schlüsselspiel gegen Italien

Die wichtigste Aufgabe liegt nun darin, diesen dänischen Sturm, der über die deutsche Defensive in der ersten Halbzeit hineinbrach, möglichst schnell aus dem Gedächtnis zu löschen. Nur bis zur neunten Minute, als Renars Uscins zum 8:7 verkürzte, konnte das Team mithalten. Danach zerlegten Mathias Gidsel und Co. die deutsche 6:0-Deckung nach allen Regeln der Handballkunst.

Der sagenhaften Passgeschwindigkeit des Titelverteidigers, der sich nun in einen Rausch spielte und "die rote Wand" (Grgic) auf den Rängen zu wahren Begeisterungsstürmen hinriss, hatte die Defensive, das eigentliche deutsche Prunkstück, nichts entgegenzusetzen. Golla, Köster und andere wirkten nun wie Statisten, um die Gidsel, Rasmus Lauge und Simon Pytlick herumkurvten, wie sie wollten.

Das DHB-Team hat mit drei Siegen aus drei Spielen bei der Handball-WM 2025 in Kroatien, Norwegen und Dänemark die Hauptrunde erreicht. Das ZDF überträgt zwei Spiele live.

Defensives Waterloo

24 Gegentore in einer Halbzeit - die deutsche Defensive erlebte ein Waterloo. Dass dennoch eine Revanche der olympischen Finalniederlage aus dem August (26:39) noch möglich war, lag an der stärksten Offensivleistung des deutschen Teams bei dieser WM. Spielmacher Juri Knorr (Mannheim) steuerte trotz einer Erkältung das Spiel exzellent und brachte seine Halbspieler Köster und Renars Uscins (Hannover) immer wieder in gute Wurfpositionen.