Termine, Gruppen, Modus und mehr: Alles zur Handball-WM 2025

Am 14. Januar beginnt die Handball-Weltmeisterschaft der Männer . Das Turnier findet in Norwegen, Dänemark und Kroatien statt. Das Finale steigt in Norwegens Hauptstadt Oslo.

Die DHB-Auswahl gewann das sportlich bedeutendste Handballturnier der Welt bislang dreimal: 1978 in Kopenhagen (im Finale 20:19 gegen die Sowjetunion) und 2007 in Deutschland (im Endspiel 29:24 gegen Polen). 1938 besiegte Deutschland bei der Großfeld-Weltmeisterschaft die Schweiz mit 23:0.

Bei der WM 2025 bekommt es das Team von Alfred Gislason in der Gruppenphase mit Polen, der Schweiz und Tschechien zu tun. Zu den Titelfavoriten zählt neben Gastgeber Dänemark auch Frankreich. Im erweiterten Kreis der Titelanwärter befindet sich neben Schweden und Norwegen auch Deutschland.

Der Modus

Am Turnier nehmen 32 Mannschaften teil, darunter mit Italien auch ein Debütant. In der Vorrunde spielen sie in acht Vierergruppen, in denen sich die drei jeweils besten Teams für die Hauptrunde qualifizieren - die Punkte aus den Spielen der jeweils qualifizierten Teams werden in die nächste Runde mitgenommen.

Bei Punktgleichheit mehrerer Teams einer Gruppe werden folgende Kriterien zur Ermittlung der tabellarischen Reihenfolge angewendet.

bessere Punktzahl aus den Gruppenspielen zwischen den betreffenden Mannschaften (direkter Vergleich)

bessere Tordifferenz aus den Gruppenspielen zwischen den betreffenden Mannschaften (direkter Vergleich)

höhere Anzahl an Toren, die in allen Gruppenspielen zwischen den betreffenden Mannschaften erzielt wurden (direkter Vergleich)

bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

höhere Anzahl an Toren, die in allen Gruppenspiele erzielt wurden

das Los

Die Hauptrunde wird in vier Gruppen á sechs Mannschaften ausgespielt. Die jeweils zwei Erstplatzierten erreichen das Viertelfinale. Nach den Viertelfinals geht es auch für die vier Verlierer weiter, sie spielen in einer K.o.-Runde die Plätze 5 bis 8 aus.

Spielorte

Gespielt wird an insgesamt fünf Spielorten: Im dänischen Herning werden das Eröffnungsspiel, die Vorrundengruppen A und B sowie die Hauptrundengruppe 1 ausgetragen. Dort wird auch die DHB-Auswahl ihre Vor- und, sofern qualifiziert, Hauptrundenpartien spielen.

In Oslo tragen die Vorrundengruppen E und F und die Hauptrundengruppe 3 ihre Partien aus. Zwei Viertelfinalpartien, ein Halbfinale und die Spiele um die Medaillen werden in der Unity Arena stattfinden.

Zagreb, Varazdin und Porec sind die Spielorte in Kroatien, in denen die weiteren vier Vorrunden- und zwei Hauptrundengruppen ihre Punkte ausspielen. In Porec wird nach der Vorrunde der President's Cup (Platzierungsspiele der Plätze 25 bis 32) stattfinden. In Zagreb finden zwei Viertelfinals und das zweite Halbfinale statt.

Die Gewinner der Viertelfinals tragen ihre Halbfinals in Zagreb und Oslo aus. In Norwegens Hauptstadt Oslo finden auch das Spiel um Platz 3 und das Finale statt.

Handball-WM bei ARD und ZDF

ARD und ZDF übertragen die deutschen WM-Spiele live, im TV und online. Dazu gibt es an jedem Spieltag ausführliche Zusammenfassungen.

Am 9. und 11. Januar bestreitet die DHB-Auswahl noch zwei Testspiele gegen Brasilien in Flensburg (im ZDF-Livestream) und Hamburg (ebenfalls live im ZDF), bevor sie dann in Silkeborg, rund 50 Kilometer vom Vorrunden-Spielort Herning entfernt, ihr Lager aufschlägt. Am 15. Januar startet das Team gegen Polen (ARD) in die WM. Am 17. Januar kommt es zum Treffen gegen die Schweiz (ab 20:15 Uhr im ZDF-Livestream). Danach treffen die DHB-Männer am 19. Januar auf Tschechien (ARD).

