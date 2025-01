Danemark wartet: DHB nun gegen "bestes Team der Welt"

Es staut sich vor dem Kabineneingang der deutschen Handballer. Viele junge deutsche Fans drängen sich in der Jyske Bank Boxen, einer riesigen Messehalle in Herning, hinter einem Absperrband und schreien entzückt auf, als David Späth erscheint und den Fans einige Fotos schenkt. Der Torwart der Rhein Neckar-Löwen wird gefeiert, weil er die Nummer eins im Tor, Andreas Wolff, beim 29:22 (11:11) gegen Tschechien stark vertreten hat.

Die 14 teils spektakulären Paraden Späths (Quote: 47 Prozent) veranlassen die Jury dann auch den 22-Jährigen zum Player of the Match zu wählen. Tatsächlich gab es beim Sieg der deutschen Handballer im dritten Vorrundenspiel der 29. WM gegen Tschechien noch weitere Matchwinner. Etwa Späths Klubkollege Juri Knorr, der weiterhin formstarke Regisseur, der auch als Torschütze glänzte.