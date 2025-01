Gegen Tschechien: DHB-Team sichert sich den Gruppensieg

Deutschlands Handballer haben die WM-Vorrunde als Gruppensieger beendet. Das Team feierte nach Anlaufschwierigkeiten mit dem 29:22 (11:11) gegen Tschechien den 3. Sieg im 3. Spiel. 19.01.2025 | 5:42 min

Deutschlands Handballer haben die Vorrunde bei der Weltmeisterschaft als Gruppensieger abgeschlossen. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason feierte mit dem 29:22 (11:11) gegen Tschechien den dritten Sieg im dritten Spiel und nimmt 4:0 Punkte in die Hauptrunde mit. Bester Werfer für den Olympia-Zweiten vor über 6.000 Zuschauern in Herning war Renars Uscins mit acht Toren.

Zum Auftakt der zweiten Turnierphase trifft die DHB-Auswahl am Dienstag auf den ebenfalls noch ungeschlagenen Titelverteidiger und Olympiasieger Dänemark (ARD). Weitere Hauptrunden-Rivalen sind am Donnerstag Italien und am Samstag Tunesien (beide Partien live im ZDF). Die zwei besten Teams der Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.

DHB-Team startet wieder zäh

Das deutsche Team zeigte wieder einen schlechte Anfangsphase. Zwei verworfenen Siebenmeter, Julian Köster völlig von der Rolle und insgesamt eine Offensive ohne Plan: in den ersten sieben Minuten erzielte die DHB-Auswahl nur einen Treffer.

Im Gegensatz zum Zittersieg gegen die Schweiz erwischte Torhüter Andi Wolff diesmal keinen guten Tag. Schon in der 13. Minute wechselte Gislason daher David Späth ein, der mit mehreren Paraden prompt auf sich aufmerksam machte. Dank Spielmacher Juri Knorr kämpfte sich Deutschland in die Partie und ging nach rund 21 Minuten erstmals in Führung (9:8). Außer ihm und Renars Uscins fanden die DHB-Handballer aber zunächst zu selten Lösungen in der Offensive.

Späth pariert und trifft sogar selbst

Unmittelbar nach der Pause war der Olympia-Zweite das deutlich bessere Team. Der Innenblock um Kapitän Johannes Golla versperrte den Tschechen mehrfach den Weg. Beim Torabschluss agierten die deutschen Handballer deutlich konsequenter und zogen erstmals auf vier Tore davon (18:14). Die Gegenwehr des Außenseiters war gebrochen.

Wir sind froh, dass wir das Spiel gewinnen konnten und ich meinen Teil dazu beitragen konnte. Wir haben uns am Anfang ein bisschen schwer getan, dann haben wir losgelegt. „ David Späth in der ARD

Mit seiner achten Parade versetzte Späth die angereisten deutschen Fans in Ekstase - der U21-Weltmeister erzielte mit einem Wurf über das ganze Feld sogar selbst ein Tor. Zum Erfolgsgaranten entwickelte sich erneut Uscins, der 15 Minuten vor Schluss immer noch eine Wurfquote von 100 Prozent hatte - und so eine Warnung an den kommenden Gegner aus Dänemark schickte.