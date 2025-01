Handball-WM: Deutschland schlägt Tunesien souverän

DHB-Team im Viertelfinale gegen Brasilien oder Portugal

In der Runde der letzten Acht trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf Brasilien oder Portugal. Welches dieser beiden Überraschungsteams am Mittwoch der deutsche Gegner wird, entscheidet sich am Sonntag.

Tunesien nur ein Sparringspartner

So wurden Vielspieler wie Kapitän Johannes Golla, die Rückraumspieler Renars Uscins und Julian Köster sowie Stammkeeper Andreas Wolff komplett geschont. Dafür kam der nachnominierte Marian Michalczik zu seinem ersten WM-Einsatz. Vor mehr als 4.000 Zuschauern in Herning war Marko Grgic mit elf Toren bester deutscher Werfer.

Mit der sicheren Führung im Rücken agierte die DHB-Auswahl in der Offensive nicht mehr ganz so zielstrebig wie zu Beginn, ohne aber je in Gefahr zu geraten, das Spiel nicht zu gewinnen. So stand am Ende ein souveräner 31:19-Erfolg, der dem Team zusätzliches Selbstvertrauen geben dürfte. In der K.o.-Runde wird allerdings eine weitere Steigerung nötig sein, um noch länger im Turnier zu verbleiben.