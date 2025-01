WM-Mission startet: Handballer "haben Bock" auf Medaille

Deutschlands Handballer sind am Montagnachmittag mit großer Vorfreude zur WM nach Dänemark aufgebrochen. "Es kann jetzt losgehen, wir haben Bock auf das Ganze, wir haben zwei Vorbereitungsspiele absolviert, uns heute Morgen nochmal den letzten Feinschliff geholt und machen uns jetzt gleich gemütlich auf den Weg nach Dänemark", sagte Linksaußen Lukas Mertens vor der Abfahrt in Hamburg, von wo es auf die rund vierstündige Busfahrt zum Teamquartier im dänischen Silkeborg ging.

Durststrecke soll enden

Zwei Tage vor dem Start ins WM-Abenteuer gegen Polen am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) herrscht große Zuversicht im deutschen Lager. Der Traum von der ersten WM-Medaille seit dem Wintermärchen 2007 im eigenen Land treibt das Team von Bundestrainer Alfred Gislason an.

18 Jahre, das ist schon wirklich eine lange Zeit. Es wäre schon etwas Schönes, Edelmetall in der Hand zu halten, aber dafür müssen wir einiges tun, das wissen wir.

Chatton fordert Steigerung

"Wenn man die Trainingseinheiten in den letzten Tagen gesehen hat und aus meiner Sicht auch die zwei Vorbereitungsspiele, dann haben wir schon das Gefühl, dass wir noch in unsere Verfassung kommen müssen, dass wir schon noch in Shape kommen müssen", sagte Chatton und ergänzte: