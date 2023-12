WM-Hauptrunde: "Genuss"-Handballerinnen vor Schlüsselspiel

Die Vorzeichen vor dem Schlüsselspiel gegen Rumänien sind also so gut wie seit vielen Jahren nicht. Sollte das deutsche Team auch die bevorstehende Nervenbelastung gegen Rumänien meistern, wäre das Hauptziel des Teams, ein Platz beim Qualifikationsturnier für Olympia 2024 in Paris, so gut wie gesichert. Und dann könnten Bölk, Grijseels & Co. sogar die erste Medaille seit 2007 (Bronze) ins Visier nehmen.