Handball-WM: Gislason setzt auf bewährte Kräfte

Viertelfinale als Mindestziel

Heiße Phase startet am 3. Januar

Mit seinen 19 Auserwählten startet Gislason am 3. Januar in Hamburg in die heiße Phase der Turniervorbereitung. Die letzten Härtetests steigen dann am 9. und 11. Januar in Flensburg und Hamburg jeweils gegen Brasilien, ehe das deutsche Team am 15. Januar (20.30 Uhr) im dänischen Herning gegen Polen in die WM startet.