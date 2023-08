In den anderen Ländern trainieren die Nationalspieler in aller Regel wöchentlich an einem zentralen Stützpunkt. Das DHB-Team dagegen sieht sich auch mal für zwei oder drei Monate gar nicht. "Die anderen Nationen sind da deutlich professioneller", so Henning. "Und wir sind gerade schon so ein bisschen das gallische Dorf, auch im Welthockey."