Die Hockey-Europameisterschaften der Damen und Herren finden vom 18. bis zum 27. August 2023 in Mönchengladbach statt. In der Vorrunde bestreiten die deutsche Damen- und Herren-Nationalmannschaft jeweils drei Gruppenspiele. Die Damen treffen in Gruppe B auf England, Irland und Schottland. Weltmeister Deutschland trifft bei den Herren in Gruppe B auf Frankreich, die Niederlande und Wales. Die Gruppenspiele des deutschen Damen-Teams sind im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek, die des deutschen Herren-Teams im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zu sehen.