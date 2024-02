Hockey: DHB-Männer triumphieren bei Hallen-EM

Die deutschen Hockey-Herren haben die Hallen-EM gewonnen. Beim Turnier im belgischen Leuven gewann die DHB-Auswahl mit 5:2 gegen Polen. 04.02.2024 | 1:06 min

Belgien gewinnt kleines Finale gegen Österreich

"Megageile Leistung, souveräne zweite Halbzeit. Wir freuen uns mega, wieder Europameister zu sein", sagte van Eijk, und auch Sportdirektor Martin Schultze zeigte sich begeistert: "Glückwunsch an die Mannschaft und den Staff. Das war eine Machtdemonstration im Finale und ein absolut verdienter Titelgewinn am Ende."

DHB-Team nicht in Bestbesetzung

Frauen kommende Woche in Berlin gefordert

Die DHB-Frauen kämpfen in der kommenden Woche um Europas Krone. Bei der Heim-EM in Berlin (8. bis 11. Februar) treffen die Titelverteidigerinnen und Rekordeuropameisterinnen in der Gruppenphase auf Belgien, Spanien, Tschechien und die Türkei.