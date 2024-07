Ein Tour-Phänomen: Abrahamsen mit Mehrgewicht im Bergtrikot

Abrahamsen: Punkte auf mittelschwerem Terrain

"Ich kann es gar nicht glauben und bin so glücklich, das Trikot vom ersten Tag an zu haben", schwärmte Abrahamsen nach der turbulenten Auftaktwoche der Frankreich-Rundfahrt, die er geprägt hat wie kaum ein anderer im Peloton.

Abrahamsen stellt Ernährung um

Auch wenn Abrahamsen sein gepunktetes Trikot wohl spätestens am kommenden Wochenende in den Pyrenäen verlieren dürfte: Die Tour 2024 ist sein Durchbruch auf der internationalen Radsportbühne. Und sie ist der vorläufige Höhepunkt eines Aufstiegs, den der Allrounder einer ungewöhnlichen Form der Ernährungsumstellung zu verdanken hat.

Als er mit dem Radsport begonnen habe, hatte Abrahamsen vor der Tour im "Cycling" Podcast erklärt, all seine Lieblingsfahrer seien "sehr dünn" gewesen. Weil er beim Nacheifern aber irgendwann an die eigene Leistungsgrenze stieß, verabschiedete er sich schließlich vom ständigen Kalorienzählen.

Radprofi spät um sechs Zentimeter gewachsen

"Es ist ziemlich krank, dass man seinen Körper so quälen und so wenig essen kann, dass man die Pubertät hinauszögert", stellte Abrahamsen im Interview mit dem norwegischen TV-Sender "TV 2" fest. Er legte damit den Finger in die Wunde des medizinischen Grenzfalles namens Profi-Radsport. Der Mann aus dem Süden Norwegens will deshalb als Vorbild dienen, dass es auch anders gehen kann, ganz ohne Abnehmwahn.