Tour de France: Eritreer Girmay schreibt Tour-Geschichte

Biniam Girmay saß nach seinem historischen Coup auf dem Turiner Asphalt und weinte Freudentränen, sein deutscher Teamkollege Georg Zimmermann eilte mit breitem Grinsen zu seinem Kumpel: Der 24 Jahre alte Eritreer Girmay gewann am Montag die dritte Etappe der Tour de France in Turin und schrieb Tour-Geschichte: Als erster schwarzer Afrikaner holte er einen Tagessieg beim wichtigsten Radrennen der Welt.

Es ist ein Sieg für alle Afrikaner, es ist so wichtig. Ich bin so froh.

Girmay setzte sich in einem packenden Finish in Turin auf der mit 230,8 Kilometer längsten Etappe vor dem Kolumbianer Fernando Gaviria und dem Belgier Arnaud de Lie durch: "Das ist auch ein großer Sieg für unser Team. Das ist unser Moment, das ist unsere Zeit gewesen", so Girmay.