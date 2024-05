Fußball-Bundesliga: Kay Bernstein und sein Wirken bei Hertha

"Beim nächsten Mal treffen wir uns im Olympiastadion zum Interview", sagte Kay Bernstein zu Filmemacher Klaus Fiedler am 18. November 2023. Dazu sollte es nicht mehr kommen. Nur knapp zwei Monate später, am 16. Januar 2024, verstarb der Präsident von Hertha BSC

Vom Ultra zum Präsidenten

Was Kay Bernstein in seiner kurzen Amtszeit, von Juni 2023 bis zu seinem Tod, alles für Hertha BSC geleistet hat und was bleibt, zeichnet der Filmemacher in seiner 43-minütigen Dokumentation eindrucksvoll nach. Im Film kommen zahlreiche "Zeitzeugen" zu Wort, nämlich Fans, Berliner Journalisten und natürlich der Protagonist des Films selbst, Kay Bernstein.