Erstmals in der ruhmreichen Vereinsgeschichte könnte Liverpool in einer Spielzeit gleich vier Trophäen abräumen. Den Liga-Pokal haben sie bereits gewonnen, im FA Cup ist das Finale gegen den FC Chelsea und Coach Thomas Tuchel erreicht. In der Meisterschaft liegen die Reds nur einen Punkt hinter Dauerrivale Manchester City mit Trainer Pep Guardiola. Und am 28. Mai in Paris könnte schließlich der zweite Gewinn der Champions League stehen.