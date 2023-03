Und wie kam es zu dem Namen "Flop"? Ein Sportjournalist aus Fosburys Heimat Oregon schrieb einmal: "Fosbury Flops Over Bar". Er verglich den Sprungstil mit einem Fisch, der nach dem Fang an Land floppt - sich also auf den Rücken dreht und seinen Körper krümmt. Der passende Name zum Sprung in eine neue Zeit war geboren.