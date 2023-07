Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) geht in die coronabedingt erste Weltmeisterschaft seit 2019. Vom 8. bis 17. Juli tritt der DSB mit 29 Sportlern und zwei Guides in Paris an. Weitspringer Markus Rehm, die Sprinter Johannes Floors und Felix Streng sowie Kugelstoßer Niko Kappel gehen dabei auf Titeljagd. Rehm peilt sein sechstes Gold in Serie an.