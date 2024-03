Speerwerfer Dehning über seinen 90-Meter-Wurf

Dehning: Genau, er meinte, ich müsse in Halle werfen, damit ich beim Europacup jetzt am Wochenende in Portugal dabei sein kann. Also bin ich hingefahren, hatte aber gar kein gutes Gefühl. Bis zum Einwerfen. Da dachte ich: Was ist denn jetzt los? Da sind die Dinger alle über 85 Meter weit geflogen. Meine Bestleistung stand ja seit 2022 bei 79 Metern. Dass ich in diesem Jahr 83 oder 84 Meter schaffen kann, hätte ich schon gedacht. Aber nicht nach der Krankheit. Ich wusste gar nicht mehr, was Sache ist.