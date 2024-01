Kanadischer Stabhochspringer Barber stirbt mit 29 Jahren

Der einstige kanadische Stabhochsprung-Weltmeister Shawn Barber ist im Alter von nur 29 Jahren gestorben. Barber starb bereits am Mittwoch in seinem Haus in Kingwood im US-Bundesstaat Texas "an medizinischen Komplikationen", wie die Leichtathletikabteilung seiner früheren Universität Akron im US-Bundesstaat Ohio am Donnerstag mitteilte.