Motorsport: Mick Schumacher startet in Le Mans

Der 24-Jährige wagt den Schritt in die Langstrecken-WM, bleibt aber zudem wie in der laufenden Saison Ersatzfahrer beim Formel-1-Topteam Mercedes. Auf den ehemaligen Champion der Formel 2 und Formel 3 kommt damit ein äußerst reise-intensives und stressiges Jahr zu. In der Formel 1 ist die Rekordzahl von 24 Rennen geplant, in der Langstrecken-WM (WEC) stehen acht Runden an.