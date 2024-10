Basketball: Wagner-Brüder siegen zum NBA-Start

Auftakt nach Maß für die Wagner-Brüder und Daniel Theis, Enttäuschung bei Dennis Schröder: Die deutschen Basketball-Weltmeister haben in der NBA unterschiedliche Starts in die neue Saison erlebt.

Die Orlando Magic um die Weltmeister Franz und Moritz Wagner siegte gegen die Miami Heat mit 116:97. Franz Wagner kam auf 23 Zähler und vier Rebounds, Moritz Wagner kam von der Bank auf sieben Zähler und sechs Rebounds. Ein ganz starkes drittes Viertel mit 21 Punkten mehr als die Gastgeber entschied die Begegnung zugunsten der Magic, bei denen Paolo Banchero mit 33 Punkten und 11 Rebounds überragte. Orlandos deutscher Rookie Tristan da Silva blieb in seinen ersten fünf NBA-Minuten punktlos.

Franz und Moritz Wagner geben Einblick in das, was ab Dezember in der ZDF-Mediathek zu sehen sein wird: Eine vierteilige Doku über die Basketball-Brüder.

24.09.2024 | 1:33 min