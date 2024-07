Novak Djokovic schimpft gegen Wimbledon-Publikum

Novak Djokovic legte seine Hand aufs Herz, dankte den "respektvollen" Fans - und holte dann auf dem Centre Court zum großen Rundumschlag gegen das Wimbledon-Publikum aus: "All denen, die entschieden haben, mich heute nicht zu respektieren, wünsche ich eine guuuuuute Nacht. Guuuute Nacht. Guuuute Nacht. Sehr guute Nacht", sagte der Tennis-Star nach seinem eindrucksvollen Viertelfinaleinzug in Wimbledon. Clips des Interviews liefen im Netz sofort rauf und runter

Auf den Hinweis des Interviewers, dass das Publikum seinen Gegner Holger Rune mit langgezogenen Rufen habe unterstützen wollen, antwortete der siebenmalige Wimbledonchampion: "Das respektiere ich nicht. Ich weiß, dass sie Rune angefeuert haben, aber das ist auch eine Entschuldigung zu buhen", sagte Djokovic in Richtung der Fans nach dem 6:3, 6:4, 6:2-Sieg:

60. Major-Viertelfinale für Djokovic

Djokovic, der nun auf Alex de Minaur triff, spielt gerne mit dem Publikum, Buhrufe stacheln ihn an und pushen ihn zu Höchstleistungen - so auch am Montagabend, als er zum 60. Mal bei einem Major ins Viertelfinale einzog.