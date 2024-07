Marokko gegen Argentinien: Platzsturm, VAR und Unterbrechung

Marokko führt 2:0

Marokko ging dank eines Doppelpacks von Soufiane Rahimi (45.+2 und 51./Foulelfmeter) 2:0 in Führung. Giuliano Simeone gelang in der 68. Minute der Anschlusstreffer.

Die Argentinier hatten danach weitere gute Möglichkeiten, trafen aber erst in der 16. Minute der Nachspielzeit. Das Tor von Cristian Medina fiel in einer spektakulären Situation mit mehreren Aluminiuntreffern.

Marokkanische Fans stürmen Platz

Verwirrung auf der Olympia-Website

Argentinier ausgepfiffen

Die Argentinier waren in dem Spiel nach dem jüngsten Rassismus-Skandal im Anschluss an den Triumph bei der Copa America von vielen der 35.000 Fans in Saint-Etienne ausgebuht. Hintergrund war ein Video, das nach der Siegesfeier der A-Mannschaft Argentiniens aufgetaucht war. Darin hatten einige Spieler rassistische Sprüche gegen das französische Team angestimmt.