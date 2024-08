Olympia 2024: Deutsche Basketballer stehen im Halbfinale

Im Halbfinale gegen Frankreich oder Kanada

Es ist der erste Halbfinal-Einzug einer deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei Olympischen Spielen. Am Donnerstag trifft Deutschland in Paris auf den Sieger der Partie Frankreich gegen Kanada.

Franz Wagner war mit 18 Punkten bester Werfer des DBB-Teams, Griechenlands Antetokounmpo konnte mit seinen 22 Zählern den Triumph der deutschen Männer nicht verhindern. In der Bercy Arena von Paris knüpften Kapitän Dennis Schröder und Co. gegen aufmüpfige Griechen jedoch erst spät an ihre starken Auftritte aus der Gruppenphase an.