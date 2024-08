Olympia 2024: Hockey-Herren wollen Goldmedaille

Christopher Rühr holt nicht aus, er zuckt nicht einmal, wahrscheinlich atmet er auch nicht. Kaum hat der Schiedsrichter im olympischen Hockey-Halbfinale der Deutschen gegen Indien den Ball zum Siebenmeter freigegeben, schlägt er auch schon im Tor der Inder ein. Diese Aktion des Kölners ist ein schönes Sinnbild für das, was die deutschen Hockey-Herren in Paris vorhaben. Sie wollen Gold. Schnörkellos und unerbittlich.

Deutsches Hockey-Team: Nicht schön, aber effizient

Aber alle waren auch so gerade nicht dabei, als Deutschland 2012 zum letzten Mal Hockey-Olympiasieger wurde. Vier Jahre vorher, 2008 in Peking, war das ebenfalls gelungen. Die aktuelle Ü30-Generation der deutschen Hockey-Nationalspieler hat also eine Jugend hinter sich, in der Olympiasiege deutscher Männer so etwas wie eine Selbstverständlichkeit waren. Kein Wunder, dass sie jetzt nachlegen wollen, bevor es sie in alle vier Himmelsrichtungen des Berufslebens verschlägt.