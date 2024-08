Olympia 2024: Außenseiterin Henseleit gewinnt Golf-Silber

Esther Henseleit hat Deutschlands erste Golf-Medaille bei Olympischen Spielen gewonnen. Auf der Bahn in Guyancourt blieb sie acht Schläge unter Par und sicherte sich Silber.

Erste olympische Golf-Medaille für Team D überhaupt

Von der Ausgangslage ließ sich Esther Henseleit nicht beeindrucken und begann ihre Runde direkt mit zwei Birdies. Nach zwei weiteren Birdies am sechsten und neunten Loch ließ sie sich auch nicht von einem Bogey am zwölften Loch aus der Ruhe bringen und hielt sich auch am anspruchsvollen 15. Loch schadlos.