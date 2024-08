Olympia 2024: Viertelfinal-Aus der Handballerinnen

DHB-Frauen liefern gutes Spiel ab

Bis zum 21:23 fünf Minuten vor dem Ende hielten Kapitänin Emily Bölk (sieben Tore) und ihre Mitspielerinnen das Viertelfinale offen und schnupperten an einer Sensation.

Schwacher Start für Bölk und Co.

Und so war die französische Party bereits in vollem Gange, als Gaugisch nach 14 Minuten seine erste Auszeit nahm. Die Zuschauer tanzten angesichts der 7:3-Führung ihrer Mannschaft auf den Tribünen. Gaugisch hatte bis dahin schon sechs Fehlwürfe notieren müssen, auf der anderen Seite stand kein gehaltener Ball in der Statistik.