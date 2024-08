Olympia 2024: Handballer gewinnen Krimi gegen Frankreich

ier Sekunden vor dem Ende traf der 22-Jährige mit seinem bereits 14. Tor entscheidend, Augenblicke später parierte David Späth ein letztes Mal großartig. "Wie aus dem Nichts" schlugen die Würfe des Rückraumspielers immer wieder ein, so beschrieb es Bundestrainer Gislason später.

"Phänomenal" habe seine Mannschaft gespielt, sagte Gislason, "Wahnsinn" sei dieses Spiel gewesen, sagte Rune Dahmke: "Das war so ein Hin und Her, ich glaube beide Seiten hatten zwischendurch schon dreimal aufgegeben und wieder dran geglaubt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das am Ende passiert ist."