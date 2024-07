Olympia: "Halt die Fresse" - Hockey-Duo nimmt's gelassen

Hockey-Bundestrainer Valentin Altenburg hat Nationalspielerin Anne Schröder während des Olympia-Vorrundenspiels gegen Frankreich gut hörbar für die TV-Zuschauer verbal scharf angegriffen. "Anne, halt jetzt die Fresse und komm her, das nervt mich, deine Körpersprache", sagte der 43-Jährige nach dem ersten Viertel im Spiel gegen die Gastgeberinnen: "Das ist von dir schlecht. Meine Güte, jetzt reiß dich zusammen."

Altenburg war sichtlich aufgebracht über das Verhalten von Schröder, die sich vor seinem Ausbruch vom Mannschaftskreis weggedreht und kurz mit dem Kopf geschüttelt hatte. Die 29-Jährige ließ die Schimpftirade des Coachs über sich ergehen und antwortete kurz vor dem Beginn des zweiten Viertels nicht. Das Spiel gewannen die Hockey-Frauen am Ende mit 5:1.

Altenburg und Schröder längst wieder im Reinen

Nach dem Spiel zeigten sich die beiden in der ARD entspannt und gut gelaunt. Die Wortwahl werde er "nicht so richtig abstreiten können", sagte Altenburg. Er und Schröder würden aber schon viele Jahre zusammenarbeiten und hätten ein "bedingungsloses" Vertrauensverhältnis. Die Mannschaft habe in diesem Moment "Emotionen gebraucht".