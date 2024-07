Olympia 1924 in Paris: Der lange Kampf der Frauen

Die Fotografie vom 20. Juli 1924 im Stade de Nautique, Ort der olympischen Schwimmwettkämpfe , zeigt zwei US-Girls in knappen Badeanzügen am Beckenrand. Aileen Riggin, Olympiasiegerin von 1920 im Wasserspringen, und Freistil-Weltrekordlerin Gertrude Ederle, beide 18 Jahre jung, schauen selbstbewusst in die Kamera.

Sie denken nicht daran, ihre Körper zu verstecken, wie es die männlich dominierte Gesellschaft damals noch verlangt. Was 100 Jahre später demnächst bei den Olympsichen Spielen in Paris selbstverständlich sein wird, grenzt damals noch an ein Tabu.

Olympia-Teilnahme von Frauen "falsch"

Auch in der Antike sei ihnen die Teilnahme in Olympia schließlich verboten gewesen.

1921 fanden erste reine Frauenspiele statt

Millat, 1884 in Nantes geboren, war selbst eine erfolgreiche Ruderin und Schwimmerin gewesen, bevor sie 1915 die Leitung des Pariser Frauensportverein (Femina Sport) übernahm. 1919, ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg, hatte sie in einem Brief an das IOC und ihren Präsidenten Coubertin verlangt, die Frauen bei den Spielen mit den Männern gleichzusetzen. Das war eine zeitgemäße Forderung. In Deutschland war just das Frauenwahlrecht eingeführt worden.