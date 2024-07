Olympia 2024: Märtens schwimmt zu Olympia-Gold

Freistilschwimmer Lukas Märtens ist seiner Favoritenrolle über 400 Meter gerecht geworden. Der 22-Jährige schwamm am Samstagabend auf seiner Paradestrecke souverän zu Gold und sorgte für die erste deutsche Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris.

Der 22-Jährige setzte sich im Rugbystadion La Defense vor 17.000 Zuschauern in 3:41,78 Minuten durch und krönte sich zum ersten deutschen Becken-Olympiasieger seit Michael Groß 1988.

Zweiter hinter Märtens wurde Elijah Winnington aus Australien, Bronze ging an den Südkoreaner Kim Woomin. Der zweite deutsche Starter, Oliver Klemet, belegte den siebten Platz.

Bei der Siegerehrung in der tobenden Schwimm-Arena hatte Märtens Tränen in den Augen, schüttelte ungläubig den Kopf. Immer wieder pustete er tief durch, um nicht vollständig von seinen Emotionen überwältigt zu werden.

Erster deutscher Schwimm-Olympiasieger seit 1988

Seit 1988 in Seoul war zuvor kein deutscher Schwimmer mehr Olympiasieger im Beckenschwimmen geworden. Nun beendete Märtens diese schier endlose Zeit des Wartens. Dem Deutschen Schwimm-Verband sicherte er das erste Gold in einem Olympia-Becken seit Britta Steffens Doppel-Triumph 2008 in Peking.