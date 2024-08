Olympia 2024: Internet-Hype um Sportschütze Yusuf Dikec

Der Sportschütze Yusuf Dikec ist mit seinem ziemlich lässigen Auftritt in Paris die erste große Internet-Sensation der Olympischen Spiele . Nicht nur in seiner Heimat Türkei sorgt er für Aufsehen und Erheiterung, die Bilder aus Paris von dem 51-Jährigen mit dem deutlich ergrauten Haar gehen um die Welt.

Yusuf Dikec: Sportschießen pur

Pistole in der rechten Hand im Anschlag, die linke in der Hosentasche, leichter Bauchansatz, eckige Brille. Und was besonders auffällt: Anders als viele Rivalen lässt Dikec viel übliches Equipment einfach weg: Keine XXL-Kopfhörer als Schutz gegen Geräusche, keine hochkomplexen Brillen für bessere Sicht. Er sei von Natur aus Schütze und brauche eben nicht viel Ausrüstung, sagt Dikec.

Silber im Mixed-Wettbewerb

Web feiert Yusuf Dikec

Auf Social-Media-Kanälen wird Dikec ausgiebig gefeiert. "Sein Name ist Dikec. Yusuf Dikec", schrieben viele Nutzer in Anlehnung an die Filmikone James Bond. Einige Memes fügten eine Zigarette in seinem Mund hinzu, um die entspannte Haltung zu betonen.