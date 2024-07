Angelique Kerber hat beim olympischen Tennisturnier in Paris mit einem Kraftakt das Achtelfinale erreicht und damit ihr Karriereende als Einzelspielerin weiter hinausgezögert. Die 36-Jährige besiegte in der zweiten Runde die Rumänin Jaqueline Cristian (Rumänien) 6:4, 3:6, 6:4 und überstand dabei auch heikle Momente. Nach 2:16 Stunden verwandelte Kerber ihren dritten Matchball und schrie vor vielen deutschen Fans ihre Freude heraus.

Kerbers letztes Turnier

Kerber, die in Roland Garros ihr letztes Profiturnier spielt, bekommt es in der Runde der letzten 16 mit der früheren US-Open-Finalistin Leylah Fernandez (Kanada/Nr. 16) zu tun. Die Olympiazweite von 2016 ist die letzte deutsche Spielerin im Einzelwettbewerb, im Doppel wird sie zudem an der Seite von Laura Siegemund antreten.