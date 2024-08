Olympia 2024: 18-Jährige führt DTTB-Team ins Halbfinale

Die deutsche Tischtennisspielerin Annett Kaufmann in Aktion während des Viertelfinals im Mannschaftswettbewerb gegen Indien.

Kaufmann mit Lob überhäuft

Auch ihre Mitspielerinnen waren beeindruckt von der Leistung, die das ersatzgeschwächte deutsche Frauen-Team bei den Olympischen Spielen in Paris ins Halbfinale brachte.

"Sie ist zum ersten Mal bei Olympia. Dass sie so gut spielen kann mit 18", sagte die 41 Jahre alte Silber-Gewinnerin von 2016, Shan Xiaona. Nach dem 3:1 gegen Indien spielen die Deutschen in der Runde der letzten vier am Donnerstag (20.00 Uhr) gegen Japan überraschend um eine Medaille.