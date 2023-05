Höhepunkt in dieser Saison ist die Para-Leichtathletik-WM in Paris vom 8. bis 17. Juli - gut ein Jahr vor den Paralympics ebenfalls in Paris. Beide Events im Blick gibt sich Markus Rehm hoch motiviert: "Es ist auf jeden Fall ordentlich Potenzial da und macht richtig Laune. Ich hoffe, dass es in der Saison so weitergeht und ich vielleicht noch ein paar Zentimeter oben draufpacken kann."