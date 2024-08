+++ Paralympics 2024 +++:Tischtennis-Doppel kämpft um Gold

Die erste Medaille hat die deutsche Mannschaft bei den Paralympics in Paris bereits sicher. Knapp 13 Stunden nach der Eröffnung der Spiele durch Emmanuel Macron zog das Tischtennis-Doppel Stephanie Grebe und Juliane Wolf in der Startklasse WD14 ins Halbfinale ein. Da kein Spiel um Platz drei ausgetragen wird, ist den WM-Zweiten mindestens Bronze nicht mehr zu nehmen.

Grebe, Einzel-Dritte von Tokio, und Wolf setzten sich am Donnerstagvormittag im Viertelfinale gegen die Französinnen Morgen Caillaud und Lucie Hautiere in der stimmungsvollen Arena Sud 4 mit 3:1 (11:4, 8:11, 11:4, 11:9) durch - und auch gegen Tausende Franzosen, die ihre Landsfrauen lautstark anfeuerten. In der Runde der letzten Vier spielen Grebe und Wolf am Donnerstagbend gegen die an Position eins gesetzten Norwegerinnen Aida Husic Dahlen und Merethe Tveiten um den Einzug ins Endspiel.