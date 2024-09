+++ Paralympics 2024 +++:Triathlon-Wettbewerbe verschoben

Schwimmerin Mira Jeanna Maack darf in Paris von ihrer ersten Medaille bei Paralympischen Spielen träumen. Der 20-Jährigen gelang am Samstagvormittag im Vorlauf über 100 m Brust mit dem deutschen Rekord von 1:19,69 Minuten die drittbeste Zeit, die Berlinerin musste sich in der Startklasse S8 nur Alice Tai aus Großbritannien (1:14,26 Minuten) und der Russin Wiktorija Ischtschiulowa (1:17,50) geschlagen geben. "Ich bin sehr stolz auf mich, vor allem weil es auch eine Bestzeit war. Ich hoffe, dass ich mich noch steigern kann. Und dann mal sehen, was es wird", sagte Maack. Das Finale steigt um 18:06 Uhr (Livestream unter sportstudio.de)

Auch Naomi Maike Schwarz schaffte es in den Endlauf. Die gebürtige Japanerin löste als Achte über 100 m Rücken in der Startklasse S12 in 1:16,97 Minuten das letzte Ticket für das Finale, das um 17:37 Uhr in der La Defense Arena angesetzt ist. Johanna Döhler schied in der Klasse S13 über 400 m Freistil als Neunte aus, ihr fehlten mehr als zwölf Sekunden für das Finale.