+++ Paralympics 2024 +++:Sitzvolleyballer erreichen Halbfinale

Die deutschen Schwimmer greifen am vierten Wettkampftag der Paralympischen Spiele gleich nach mehreren Medaillen. Mitfavoritin Tanja Scholz wurde in der Startklasse SM4 über die 150 m Lagen im Vorlauf Zweite, in 2:55,89 war sie lediglich 18 Hunderstel langsamer als die Schnellste. Auch Gina Böttcher überzeugte als Vorlaufdritte (2:58,49). Josia Topf hat in der Abendsession ebenfalls beste Medaillenchancen. Der 21-Jährige kam über 150 m Lagen in der Startklasse SM3 im Vorlauf in 3:11,99 Minuten auf Platz zwei und war damit vier Sekunden langsamer als der Australier Grant Patterson.