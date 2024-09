+++ Paralympics 2024 +++:Fechter Schmidt triumphiert im Finale

Nach bereits fünf Medaillen gehen die deutschen Schwimmer am sechsten Wettkampftag leer aus. Neben der disqualifizierten Brust-Goldhoffnung Taliso Engel schieden auch Verena Schott sowie Philip Hebmüller und Johanna Döhler am Dienstagvormittag in ihren jeweiligen Startklassen im Vorlauf aus. Die Finals finden ohne deutsche Beteiligung statt. Engel, der 2021 in Tokio sowie bei den vergangenen Welt- und Europameisterschaften über 100 m Brust nicht zu schlagen war, wurde im Vorlauf über 200 m Lagen der Klasse SM13 wegen einer falschen Wende von Rücken zu Brust aus dem Rennen genommen. Wie schon bei seinem ersten Start in der La Defense Arena über 50 m Freistil verpasste der sehbehinderte Leverkusener das Finale auf einer seiner Nebenstrecken.

Im selben Rennen schied auch der 17-jährige Hebmüller aus. Der Paralympics-Debütant schlug in 2:20,25 Minuten als Neunter an, nur die besten acht Athleten qualifizierten sich für den Endlauf. Auch Verena Schott als Zehnte über 50 m Schmetterling in der Klasse S6 und die 14-jährige Johanna Döhler als Zwölfte in der Klasse SM13 sind am Abend nicht dabei. Doch schon zur Halbzeit der Spiele liegen die deutschen Schwimmer auf Kurs. Mit zwei Gold-, einer Silber- und zwei Bronzemedaillen haben sie bereits mehr Edelmetall geholt als in Tokio und Rio.