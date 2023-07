Die zweite Auflage der Frauen-Radrundfahrt wurde am Sonntag in Clermont-Ferrand gestartet. Über acht Etappen führt die Tour durch den Südwesten Frankreichs und endet am kommenden Sonntag in Pau. Am Tag zuvor führt der wohl entscheidende Tagesabschnitt auf den Pyrenäen-Riesen Col du Tourmalet.