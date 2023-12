Ruder-Legende Peter-Michael Kolbe ist tot

Doch bekannt wurde Kolbe durch seine ewigen und allesamt verlorenen Duelle mit dem Finnen Pertti Karppinen und DDR-Ruderer Thomas Lange um Olympia-Gold. Nun ist das Idol tot, Kolbe starb im Alter von 70 Jahren in einem Pflegeheim, wie der Deutsche Ruderverband dem SID bestätigte.

Einer für Kolbe wie geschaffen

Alles begann in Hamburg, wo Kolbe schon als Teenager mit seiner enormen Körpergröße und seinen ruhigen, langen Ruderschlägen auffällt. Als er 1973 den russischen Olympiasieger Juri Malyschew schlägt, beginnt der steile Aufstieg. Als norddeutscher Eigenbrötler, der Kolbe nun einmal ist, fühlt er sich im Einer bestens aufgehoben - obwohl er kurz auch im Achter sitzt.

Das IOC um Präsident Thomas Bach hat wie bereits erwartet enschieden: Russen und Belarussen werden als neutrale Athleten bei Olympia zugelassen. 08.12.2023 | 0:34 min

Am 30. August 1975 erfüllt Kolbe im englischen Nottingham die Prophezeiungen und wird Weltmeister - mit gerade mal 22 Jahren. 1978, 1981, 1983 und 1986 legt er nach. Nur bei den Sommerspielen will es mit Gold nicht klappen. 1976 in Montreal erlebt Kolbe trotz langer Führung einen dramatischen Einbruch.