SailGP-Rennserie: Deutsches Team startet mit einem Sieg

In Dubai hat die fünfte Saison der SailGP-Rennserie begonnen. In sehr leichten Winden wurden die Teams schwer geprüft. Dem deutschen Team gelang direkt ein erster Coup.

Je leichter der Wind, je schwerer das Segelspiel. Diese Formel galt beim windarmen Saisonauftakt der Weltsegelliga SailGP in Dubai. Dabei konnte das Germany SailGP Team von Unternehmer Thomas Riedel und dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel erste Glanzpunkte setzen.

Team Germany mit verbesserten Starts

Zu 60 Prozent und mehr entscheiden in der Formel 1 des Segelsports die Starts über den Erfolg in den Rennen. Daran hatte das junge deutsche Team um Fahrer Erik Heil zuletzt intensiv gefeilt - und das zahlte sich in den ersten drei Rennen der Saison direkt aus.

Das deutsche SailGP-Team in Aktion beim Auftakt der Rennserie in Dubai. Quelle: Felix Diemer for SailGP

Zwei von drei Starts gelangen stark. Im ersten Rennen aber konnte die Crew die gelungene Eröffnung mit einer Top-Drei-Position an der ersten Wendemarke nicht bis ins Ziel halten. Ein Windloch stoppte den deutschen Renn-Katamaran und ließ ihn auf Platz sieben zurückfallen.

Nach nur einer Saison da vorne mitsegeln zu können, ist ein Riesenerfolg. „ Felix van den Hövel, Germany SailGP Team

Sieg im zweiten von drei Rennen

Höhepunkt aus deutscher Sicht war das zweite Rennen in nur wenigen Knoten Wind: Aus einem herausragenden Start machten Erik Heil, Anna Barth, Stuart Bithell und James Wierzbowski schnell eine dominante Führung.

Im Ziel konnte das Germany SailGP Team auf dem F50-Katamaran über den ersten Rennsieg in der neuen Saison jubeln. Teammitglied Felix van den Hövel sagte: "Wir treten hier gegen die besten Segler der Welt an. Die Jungs und Mädels sind super gesegelt."

Wann und wo finden die SailGP-Events statt? 23./24. November 2024: Vereinigte Arabische Emirate, Dubai

18./19. Januar 2025: Neuseeland, Auckland

8./9. Februar 2025: Australien, Sydney

15./16. März 2025: USA, Los Angeles

22./23. März 2025: USA, San Francisco

3./4. Mai 2025: Brasilien, Rio de Janeiro

7./8. Juni 2025: USA, New York

19./20. Juli 2025: Großbritannien, Portsmouth

16./17. August 2025: Deutschland, Sassnitz

6./7. September 2025: Italien, Taranto

20./21. September 2025: Schweiz, Geneva

4./5. Oktober 2025: Spanien, Cadíz

7./8. November 2025: wird noch bekannt gegeben

29./30. November 2025: Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi

Deutsches Team wahrt Finalchance

Für das deutsche Team markierte der Coup insgesamt erst den zweiten Rennsieg in seiner noch jungen SailGP-Historie. Der erste war dem ehrgeizigen deutschen Segelrennstall in der Premierensaison 2024 in Sydney gelungen.

Insgesamt liegt das Germany SailGP Team nach den Rängen sieben, eins und zehn nach dem ersten der beiden Renntage mit 15 Punkten auf Platz acht. Nach zwei weiteren Rennen am Sonntag ( ab 10:55 Uhr live auf sportstudio.de ) erreichen die besten drei Teams das Finale. "Die Teams auf den Plätzen drei bis acht liegen sehr eng zusammen", sagte Heil.

Australien führt vor Neuseeland

Angeführt wird das Klassement zur Halbzeit von den dreimaligen Rekordsiegern aus Australien (24 Punkte) vor dem neuseeländischen America's-Cup-Dominator Peter Burling und seinen "Black Foils" (23 Punkte).

Auf Platz drei liegt das Team Emirates GBR (18 Punkte) mit Fahrer Dylan Fletcher. Die erste Steuerfrau im SailGP kam bei ihrer Premiere zunächst nicht über Platz zehn hinaus: Martine Greal und ihr brasilianisches Team sammelten sechs Punkte.

Unsere Zielsetzung ist für unsere zweite Saison ein Platz in den Top Sieben. „ Erik Heil, Germany SailGP Team

Zweite Station im Januar in Auckland

Die fünfte SailGP-Saison segelt auf Expansionskurs. Sie hat in Dubai mit elf Teams begonnen und wird ab dem zweiten Event am 18. und 19. Januar in Auckland mit zwölf Booten aus ebenso vielen Ländern fortgesetzt.

Neu dabei sind die Teams Mubadala Brazil und Red Bull Italy. An sie haben die Deutschen ihre "Rookie"-Rolle abgegeben. "Zwölf statt zehn Teams machen die Starts noch anspruchsvoller, noch spektakulärer, denn die Kurse werden nicht größer", sagt der zweimalige Olympia-Dritte Heil über die neuen Herausforderungen.

Der SailGP Gegründet: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: 14 zweitägige Events mit fünf Rennen für alle Team plus Triple-Finale

Teams: 12 aus 12 Nationen

Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)

Titelverteidiger: Spanien

Saisons bislang: 4

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Heil (plus max. 5 Personen in der Crew)