In der Saison 2024/25 auch in Deutschland: Die Segelregatt SailGP. Weltweit treten die Mannschaften bei 14 Rennen an. Im Bild das Rennen am 23. Juni 2024 in New York

Was ist SailGP?

Wie funktionieren Wettbewerb und Punktevergabe?

Bei jedem Grand Prix treten die verschiedenen Nationen in sechs Flottenrennen gegeneinander an und können für ihre Platzierung in den einzelnen Rennen Punkte erzielen. Der erste Platz bekommt zehn Punkte, der zweite Platz neun Punkte und so weiter. Die drei Teams mit den meisten Punkten in den sechs Rennen qualifizieren sich für das Finale. Der Sieger des Finales bekommt zusätzlich zehn Punkte auf das Gesamtpunkte-Konto für die Meisterschaft. Platz zwei und drei bekommen wie in den Vorrundenrennen neun beziehungsweise acht Punkte. Teams, die sich nicht für das Finale qualifizieren, erhalten Punkte entsprechend ihrer Position in der Tabelle des letzten Events – von 7 Punkten für Platz vier bis 0 Punkte für den letzten Platz.