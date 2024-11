SailGP - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die internationale Segelrennserie SailGP wurde 2019 gegründet. Sie gilt als einer der schnellsten und spektakulärsten Segelwettbewerbe der Welt. Dabei treten Teams aus verschiedenen Ländern mit hochmodernen, leistungsstarken Foiling-Katamaranen vom Typ F50 gegeneinander an. Diese Segelboote können Geschwindigkeiten von über 100 km/h erreichen. Je Saison finden die Grand Prix in verschiedenen Küstenstädten weltweit statt. Das ZDF überträgt exklusiv in Deutschland in der Saison 2024/2025 sowie 2025/2026 die Rennen in der ZDFmediathek bzw. im Fernsehen. ZDFheute informiert zur SailGP aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.