Segeln - SailGP: Wie Team Germany von Neuseeland lernen will

Kommentator Nils Kaben, Co-Kommentatorin Kristin Recke, Reporter Alex Ruda und ihr Team bestritten in Dubai die ZDF-Premiere bei einem SailGP-Event. Nils Kaben war nach dem zweitägigen Kräftemessen der elf Rennställe beeindruckt.



Der Segelsportexperte sagte: "Am meisten begeistert hat mich die Art und Weise, wie sich das deutsche Team präsentiert. So empathisch, so bereit, den komplexen Sport zu erklären. Und natürlich der Rennsieg am Samstag, der gezeigt hat, was für das deutsche Team möglich ist."